РИМ, 12 янв - РИА Новости. ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию, выделив на эти цели 530 миллионов евро в течение семилетнего периода с 2028 года, заявила глава Урсула фон дер Ляйен в интервью ряду европейских СМИ.

Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.