22:18 12.01.2026
В Госдуме раскритиковали призыв фон дер Ляйен к России
в мире
россия
украина
севастополь
урсула фон дер ляйен
дмитрий белик
евросоюз
госдума рф
россия
украина
севастополь
в мире, россия, украина, севастополь, урсула фон дер ляйен, дмитрий белик, евросоюз, госдума рф, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Белик, Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия
В Госдуме раскритиковали призыв фон дер Ляйен к России

РИА Новости: депутат ГД Белик назвал призыв фон дер Ляйен к РФ ложью

CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Дмитрий Белик
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Дмитрий Белик . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал лживым призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России якобы продемонстрировать заинтересованность в мире на Украине.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы должна продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта, несмотря на то что в Москве неоднократно заявляли о готовности и открытости к переговорам.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО
9 января, 14:12
"Заявление Урсулы фон дер Ляйен - лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности", - сказал Белик.
По его словам, как раз в мире на Украине не заинтересованы страны ЕС, которые так и не предложили реальные и конструктивные предложения по мирному урегулированию конфликта.
"Во всем западном полушарии больше всего "ястребов войны" находится именно в Европарламенте. Только ЕС и Британия оттаскивают всеми силами Украину от мирного урегулирования военного конфликта и все больше подливают масла в огонь военного конфликта", - сказал депутат.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе запаниковали после заявления фон дер Ляйен о войне с Россией
9 октября 2025, 16:30
 
