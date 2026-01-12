СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал лживым призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России якобы продемонстрировать заинтересованность в мире на Украине.