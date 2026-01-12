СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал лживым призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России якобы продемонстрировать заинтересованность в мире на Украине.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы должна продемонстрировать заинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта, несмотря на то что в Москве неоднократно заявляли о готовности и открытости к переговорам.
"Заявление Урсулы фон дер Ляйен - лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности", - сказал Белик.
"Во всем западном полушарии больше всего "ястребов войны" находится именно в Европарламенте. Только ЕС и Британия оттаскивают всеми силами Украину от мирного урегулирования военного конфликта и все больше подливают масла в огонь военного конфликта", - сказал депутат.
