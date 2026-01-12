https://ria.ru/20260112/es-2067448537.html
Шойгу и секретарь Совбеза Ирана условились продолжать контакты
Шойгу и секретарь Совбеза Ирана условились продолжать контакты
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани условились продолжить контакты и координировать позиции для обеспечения... РИА Новости, 12.01.2026
