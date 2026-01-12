Евродепутат назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС

ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри в понедельник назвала соглашение между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС.

Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января объявил, что государства-члены ЕС в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Теперь после согласования Советом Евросоюза соглашение по процедуре должно поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может уже на следующей неделе отправиться в Парагвай для официального подписания документов с государствами-членами интеграционного объединения.

"Это соглашение о свободной торговле, о котором много говорилось в последние недели, является наихудшим соглашением, когда-либо подписанным Европейским Союзом", - заявила Обри в эфире телеканала CNews.

Заключение соглашения между ЕС и Меркосур приведет к развитию недобросовестной конкуренции на рынке ЕС, отметила Обри.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.

Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.