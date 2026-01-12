Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС
14:47 12.01.2026 (обновлено: 14:48 12.01.2026)
Евродепутат назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС
Евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри в понедельник назвала соглашение между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур...
в мире, уругвай, южная америка, парагвай, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Уругвай, Южная Америка, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Евродепутат назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС

Евродепутат Обри назвала сделку с Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри в понедельник назвала соглашение между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур наихудшим соглашением в истории ЕС.
Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января объявил, что государства-члены ЕС в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Теперь после согласования Советом Евросоюза соглашение по процедуре должно поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может уже на следующей неделе отправиться в Парагвай для официального подписания документов с государствами-членами интеграционного объединения.
"Это соглашение о свободной торговле, о котором много говорилось в последние недели, является наихудшим соглашением, когда-либо подписанным Европейским Союзом", - заявила Обри в эфире телеканала CNews.
Заключение соглашения между ЕС и Меркосур приведет к развитию недобросовестной конкуренции на рынке ЕС, отметила Обри.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
