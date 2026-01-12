https://ria.ru/20260112/ekspert-2067373437.html
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт - РИА Новости, 12.01.2026
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт
Европа проснулась ото сна и осознала необходимость диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:03:00+03:00
2026-01-12T14:03:00+03:00
2026-01-12T14:03:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
джорджа мелони
алексей пушков
евросоюз
совет федерации рф
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт
Политический обозреватель Мумлу: Европа осознала необходимость диалога с Россией