Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт
14:03 12.01.2026
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт
Европа проснулась ото сна и осознала необходимость диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель
Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт

Политический обозреватель Мумлу: Европа осознала необходимость диалога с Россией

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Европа проснулась ото сна и осознала необходимость диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
"Европейские страны в итоге примут политическое решение, которое позволит остановить войну между Россией и Украиной, очнулись ото сна", - сказал собеседник агентства.
Собеседник РИА Новости утверждает, что после заявлений ряда стран - в частности Венгрии, Словакии, Словении, Бельгии и Испании - премьер-министр Италии Джорджа Мелони, можно утверждать, что Европа начнет прямые переговоры с Россией ради прекращения "разрушительной войны" на Украине.
"Такой подход важен не только для будущего Европы, но и для всего мира", - резюмировал он.
Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о новом диалоге с Россией и назначении спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию поднимает вопросы относительно того, с кем и о чем вести переговоры, такое мнение высказал ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
