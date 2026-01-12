Европа осознала необходимость диалога с Россией, считает турецкий эксперт

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Европа проснулась ото сна и осознала необходимость диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

"Европейские страны в итоге примут политическое решение, которое позволит остановить войну между Россией и Украиной, очнулись ото сна", - сказал собеседник агентства.

"Такой подход важен не только для будущего Европы, но и для всего мира", - резюмировал он.