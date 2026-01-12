Эксперт оценил влияние протестов в Иране на ситуацию в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 12 янв — РИА Новости. Протесты в Иране не окажут влияния на ситуацию в странах Центральной Азии, заявил РИА Новости директор ташкентского центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.

"В силу этой разницы, в силу очень жёсткого контроля границы между странами Центральной Азии и Ираном, я не думаю, что эти протесты выплеснутся на наш регион", - отметил Эргашев.