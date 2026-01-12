Эксперт оценил влияние протестов в Иране на ситуацию в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 12 янв — РИА Новости. Протесты в Иране не окажут влияния на ситуацию в странах Центральной Азии, заявил РИА Новости директор ташкентского центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
"Я не думаю, что сами протесты окажут влияние. Их содержание - оно чисто иранское, оно не имеет отношения к проблемам Центральной Азии, к специфике Центральной Азии", - сказал Эргашев, отвечая на вопрос о возможном влиянии протестов в Иране на центральноазиатский регион.
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
9 января, 17:17
По оценке эксперта, Иран представляет собой иную языковую и культурную среду, во многом отличную от тюркских культур и языков стран Центральной Азии, за исключением Таджикистана. В стране также существуют национальные окраины, в том числе курдские регионы, а также различные группы недовольных, в частности, прозападные и антиклерикальные движения.
"В силу этой разницы, в силу очень жёсткого контроля границы между странами Центральной Азии и Ираном, я не думаю, что эти протесты выплеснутся на наш регион", - отметил Эргашев.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.