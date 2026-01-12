Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов проходит по делу о заказных убийствах, в котором также фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из документов следует, что в деле, помимо Липатова и Цимбаева, есть ещё один обвиняемый по фамилии Рамазанов. Согласно данным столичного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, Липатова и Цимбаева арестовали в апреле прошлого года, Рамазанова отправили в СИЗО в ноябре 2024 года.

Московской области. Как сообщали "Известия" со ссылкой на материалы следствия, в деле Липатова речь идет об убийстве директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили 15 марта 2002 года, когда он возвращался в загородный дом в дачном поселке "Аграрник" в Одинцовском районе

Кроме того, как сообщало издание, следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО "Консул" Владимира Клюева и его бухгалтера, но пока роль Липатова в данном эпизоде неизвестна.

Липатов, также занимавший пост президента оператора связи " Транстелеком ", в 2017 году, как писал "Коммерсант", был арестован по делу о растрате средств вкладчиков лопнувшего Межтрастбанка, вину он тогда не признавал.