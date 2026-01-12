Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
09:20 12.01.2026 (обновлено: 11:23 12.01.2026)
Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств
Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов проходит по делу о заказных убийствах, в котором также фигурирует РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Экс-главу совета директоров "Локомотива" обвинили в организации убийств

Экс-главу совета директоров "Локомотива" Липатова обвинили в заказных убийствах

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов проходит по делу о заказных убийствах, в котором также фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что в деле, помимо Липатова и Цимбаева, есть ещё один обвиняемый по фамилии Рамазанов. Согласно данным столичного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, Липатова и Цимбаева арестовали в апреле прошлого года, Рамазанова отправили в СИЗО в ноябре 2024 года.
Как сообщали "Известия" со ссылкой на материалы следствия, в деле Липатова речь идет об убийстве директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили 15 марта 2002 года, когда он возвращался в загородный дом в дачном поселке "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области.
Кроме того, как сообщало издание, следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО "Консул" Владимира Клюева и его бухгалтера, но пока роль Липатова в данном эпизоде неизвестна.
Липатов, также занимавший пост президента оператора связи "Транстелеком", в 2017 году, как писал "Коммерсант", был арестован по делу о растрате средств вкладчиков лопнувшего Межтрастбанка, вину он тогда не признавал.
В ноябре 2022 года Останкинский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима экс-президента ООО "КБ Межтрастбанк" Игоря Бойкова по делу о хищении более 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку. Ранее были осуждены трое его подельников.
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
20 декабря 2025, 01:58
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
20 декабря 2025, 01:58
 
Одинцовский районМосковская область (Подмосковье)Локомотив (Москва)МоскваТранстелеком
 
