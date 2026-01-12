В Ростове дали 19 лет боевику ИГ* за подготовку теракта в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам приверженца ИГ* Замира Саитова, готовившего нападение на полицейских в Дагестане, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

"Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.