В Ростове дали 19 лет боевику ИГ* за подготовку теракта в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам приверженца ИГ* Замира Саитова, готовившего нападение на полицейских в Дагестане, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Саитов намеревался перейти на нелегальное положение и организовать совершение террористических преступлений на территории Республики Дагестан в составе группы приверженцев идеологии МТО "Исламское государство*", - говорится в сообщении.
В мае 2022 года Саитова задержали в лесном массиве на окраине Дагестанских Огней при подготовке нападения на сотрудников местного отдела МВД России. Во время досмотра у Саитова изъяли гранату Ф-1 и 21 патрон.
"Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация
