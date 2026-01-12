Рейтинг@Mail.ru
В Ростове дали 19 лет боевику ИГ* за подготовку теракта в Дагестане
12.01.2026
В Ростове дали 19 лет боевику ИГ* за подготовку теракта в Дагестане
Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам приверженца ИГ* Замира Саитова, готовившего нападение на полицейских в Дагестане, сообщает УФСБ России по... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
россия
республика дагестан
ростовская область
ростов
россия
республика дагестан
ростовская область
ростов
происшествия, россия, республика дагестан, ростовская область, ростов
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Ростовская область, Ростов
В Ростове дали 19 лет боевику ИГ* за подготовку теракта в Дагестане

Суд дал 19 лет боевику ИГ, готовившему нападение на полицейских в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам приверженца ИГ* Замира Саитова, готовившего нападение на полицейских в Дагестане, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Саитов намеревался перейти на нелегальное положение и организовать совершение террористических преступлений на территории Республики Дагестан в составе группы приверженцев идеологии МТО "Исламское государство*", - говорится в сообщении.
В мае 2022 года Саитова задержали в лесном массиве на окраине Дагестанских Огней при подготовке нападения на сотрудников местного отдела МВД России. Во время досмотра у Саитова изъяли гранату Ф-1 и 21 патрон.
"Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация
Происшествия Россия Республика Дагестан Ростовская область Ростов
 
 
