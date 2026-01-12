https://ria.ru/20260112/chp-2067479295.html
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город - РИА Новости, 12.01.2026
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город
Ущерб от атаки БПЛА ВСУ на Воронеж, которая произошла в ночь на минувшее воскресенье, составляет порядка 20-25 миллионов рублей, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 12.01.2026
воронеж
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город
Мэр Воронежа Петрин оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город в 20-25 млн руб