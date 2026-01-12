Рейтинг@Mail.ru
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 12.01.2026
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город
Ущерб от атаки БПЛА ВСУ на Воронеж, которая произошла в ночь на минувшее воскресенье, составляет порядка 20-25 миллионов рублей, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
происшествия
воронеж
воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мэр Воронежа оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город

Мэр Воронежа Петрин оценил ущерб от атаки БПЛА ВСУ на город в 20-25 млн руб

© Кадр видео из соцсетейАтака ВСУ по многоквартирному дому в Воронеже
Атака ВСУ по многоквартирному дому в Воронеже - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Атака ВСУ по многоквартирному дому в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Ущерб от атаки БПЛА ВСУ на Воронеж, которая произошла в ночь на минувшее воскресенье, составляет порядка 20-25 миллионов рублей, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Можно по масштабам затрат, наверное, соизмерить с 15 июля 2025-го, вот если честно, да, то есть навскидку сейчас я бы так посчитал, то есть это цифры там порядка 20-25 миллионов рублей, не менее того", - сообщил Петрин, видеозапись опубликовала мэрия Воронежа в Telegram-канале.
Губернатор Александр Гусев сообщал о 17 сбитых беспилотниках над Воронежем в субботу вечером. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Больше десяти многоквартирных домов и еще столько же частных домов, а также несколько административных зданий и православная гимназия получили повреждения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Зеленский похвалил штурмовиков 225-го полка ВСУ за похищения сослуживцев
Специальная военная операция на УкраинеВоронежАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
