В Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадали 55 домов
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 12.01.2026
В Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадали 55 домов
В Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадали 55 домов
В Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадали 55 домов

ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Двенадцать многоквартирных домов, 43 частных и 86 автомобилей в Воронеже получили повреждения при атаке украинских БПЛА в ночь на минувшее воскресенье, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Наверное, один из самых масштабных налетов. Соответственно, объемы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома. И не факт, что эта цифра конечна, потому что кто-то с дачи возвращается, кто-то после отпусков", - сообщил Петрин, видеозапись опубликовала мэрия Воронежа в Telegram-канале.
Мэр добавил, что на данный момент известно о как минимум повреждении 86 автомобилей.
Губернатор Александр Гусев сообщал о 17 сбитых беспилотниках над Воронежем в субботу вечером. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Российские военные поразили объекты энергетики и инфраструктуры ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Заголовок открываемого материала