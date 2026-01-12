В Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадали 55 домов

ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Двенадцать многоквартирных домов, 43 частных и 86 автомобилей в Воронеже получили повреждения при атаке украинских БПЛА в ночь на минувшее воскресенье, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Наверное, один из самых масштабных налетов. Соответственно, объемы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома. И не факт, что эта цифра конечна, потому что кто-то с дачи возвращается, кто-то после отпусков", - сообщил Петрин, видеозапись опубликовала мэрия Воронежа в Telegram-канале.
Мэр добавил, что на данный момент известно о как минимум повреждении 86 автомобилей.
Губернатор Александр Гусев сообщал о 17 сбитых беспилотниках над Воронежем в субботу вечером. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Помимо многоквартирных и частных домов повреждения также получили несколько административных зданий и православная гимназия.