https://ria.ru/20260112/bolgerl-2067390806.html
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии
Болгерл упала в обморок во время матча первого круга мужского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T15:27:00+03:00
2026-01-12T15:27:00+03:00
2026-01-12T15:27:00+03:00
теннис
спорт
тунис (страна)
австралия
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62354/91/623549180_0:0:2620:1473_1920x0_80_0_0_3135e0060eff4c1160defef4ad8d2eca.jpg
https://ria.ru/20260112/adelaida-2067332063.html
https://ria.ru/20260112/sobolenko-2067371849.html
тунис (страна)
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62354/91/623549180_50:0:2511:1846_1920x0_80_0_0_25958522900d9fdc5ab4c351713bf323.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тунис (страна), австралия, australian open
Теннис, Спорт, Тунис (страна), Австралия, Australian Open
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии
Болгерл упала в обморок в матче квалификации Открытого чемпионата Австралии