Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии
Теннис
 
15:27 12.01.2026
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии
Болгерл упала в обморок во время матча первого круга мужского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
теннис
спорт
тунис (страна)
австралия
australian open
тунис (страна)
австралия
спорт, тунис (страна), австралия, australian open
Теннис, Спорт, Тунис (страна), Австралия, Australian Open
Болгерл упала в обморок во время матча Открытого чемпионата Австралии

Болгерл упала в обморок в матче квалификации Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Болгерл упала в обморок во время матча первого круга мужского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в понедельник во втором сете встречи между французом Люкой Ван Ашем (165) и представителем Туниса Моэсом Эшарги (134). При счете 2:1 в пользу Ван Аша подающая мячи девочка, находившаяся за задней линией корта, пошатнулась и упала, затем у нее начались судороги.
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
Вчера, 10:58
Эшарги помог болгерл подняться на ноги и позвал на помощь. После случившегося судья на вышке и теннисист сопроводили девочку, выведя ее за пределы корта. Пострадавшую осмотрели врачи. Причины произошедшего не сообщаются.
Встреча завершилась победой Ван Аша со счетом 6:4, 6:4. Француз вышел во второй раунд квалификации, где сыграет с эстонцем Даниилом Глинкой (199).
Квалификация Australian Open завершится 15 января, основной турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Соболенко ответила на вопрос об отказе украинки жать ей руку
Вчера, 13:56
 
Теннис Спорт Тунис (страна) Австралия Australian Open
 
