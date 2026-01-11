Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько россиянам нужно зарплат на покупку "квадрата" жилья - РИА Новости, 11.01.2026
23:38 11.01.2026
Стало известно, сколько россиянам нужно зарплат на покупку "квадрата" жилья
Стало известно, сколько россиянам нужно зарплат на покупку "квадрата" жилья

Россиянам нужно около двух средних зарплат для покупки квадратного метра жилья

© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россиянам нужно около двух средних зарплат для покупки одного квадратного метра жилья, при этом самая бюджетная недвижимость по отношению к среднемесячным трудовым доходам - в Магаданской области и ХМАО, рассказал РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
"В среднем по России в последние годы отношение стоимости одного квадратного метра к средней зарплате держится на уровне около двух, то есть необходимо две среднемесячных зарплаты для покупки одного квадратного метра жилья", - говорит аналитик.
Самое дорогое жилье по отношению к среднемесячной заработной плате – в Крыму и Севастополе, где нужно около трех зарплат для покупки одного квадратного метра жилья, самое дешевое – в Магаданской области и ХМАО с примерно одной зарплатой.
При этом среднее значение по России в целом заметно смещено относительно медианного (около 1,75 зарплаты) по регионам в результате влияния таких крупных премиальных рынков как Москва, Краснодарский край и Татарстан (около 2,2-2,3 зарплаты), Санкт-Петербург (около 2,5 зарплат).
Магаданская областьРоссияРеспублика КрымНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Общество
 
 
Заголовок открываемого материала