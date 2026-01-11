Стало известно, сколько россиянам нужно зарплат на покупку "квадрата" жилья

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россиянам нужно около двух средних зарплат для покупки одного квадратного метра жилья, при этом самая бюджетная недвижимость по отношению к среднемесячным трудовым доходам - в Магаданской области и ХМАО, рассказал РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.