После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания
00:20 11.01.2026
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания
Возгорания произошли в двух многоквартирных домах в Воронеже после падения обломков БПЛА, пожары оперативно потушены, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.01.2026
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания

После атаки БПЛА на Воронеж в двух многоквартирных домах произошли возгорания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Возгорания произошли в двух многоквартирных домах в Воронеже после падения обломков БПЛА, пожары оперативно потушены, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж повреждены семь многоквартирных домов
Специальная военная операция на Украине
 
 
