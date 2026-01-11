https://ria.ru/20260111/vozgoraniya-2067180742.html
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания - РИА Новости, 11.01.2026
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания
Возгорания произошли в двух многоквартирных домах в Воронеже после падения обломков БПЛА, пожары оперативно потушены, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T00:20:00+03:00
2026-01-11T00:20:00+03:00
2026-01-11T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260111/ataka-2067180568.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
После атаки БПЛА на Воронеж в двух домах произошли возгорания
После атаки БПЛА на Воронеж в двух многоквартирных домах произошли возгорания