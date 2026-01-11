https://ria.ru/20260111/voronezh-2067258109.html
Тепловые контуры поврежденных беспилотниками домов в Воронеже закрыли
Тепловые контуры поврежденных беспилотниками домов в Воронеже закрыли
Тепловые контуры поврежденных беспилотниками домов в Воронеже закрыли
Тепловые контуры повреждённых обломками БПЛА домов в Воронеже закрыты, были осмотрены окна более чем в 90 квартирах и частных домах, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 11.01.2026
воронеж
воронежская область
украина
Тепловые контуры поврежденных беспилотниками домов в Воронеже закрыли
Петрин: в Воронеже закрыли тепловые контуры поврежденных обломками БПЛА домов