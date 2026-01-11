Рейтинг@Mail.ru
Тепловые контуры поврежденных беспилотниками домов в Воронеже закрыли - РИА Новости, 11.01.2026
18:44 11.01.2026
Тепловые контуры поврежденных беспилотниками домов в Воронеже закрыли
Тепловые контуры повреждённых обломками БПЛА домов в Воронеже закрыты, были осмотрены окна более чем в 90 квартирах и частных домах, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 11.01.2026
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Тепловые контуры повреждённых обломками БПЛА домов в Воронеже закрыты, были осмотрены окна более чем в 90 квартирах и частных домах, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Всего сегодня осмотрели окна более чем в 90 квартирах и частных домовладениях. Все контуры кровель и оконных конструкций на сегодня закрыты", — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.
Мэр добавил, что альпинисты удалили опасные элементы с фасада одного из повреждённых многоквартирных домов, а в понедельник приступят к его остеклению.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в субботу вечером, что над Воронежем были сбиты 17 беспилотников. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Больше десяти многоквартирных и ещё столько же частных домов, а также несколько административных зданий и православная гимназия получили повреждения.
