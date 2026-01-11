https://ria.ru/20260111/voronezh-2067252162.html
Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант
Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант
Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, пока перешла на дистанционное обучение, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2026
воронеж
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, пока перешла на дистанционное обучение, сообщила РИА Новости директор гимназии Марина Шахова.
"Сейчас переведен на дистанционный формат учебный процесс. Но это пока только на понедельник. А дальше, я надеюсь, что в понедельник у нас будут какие-то решения", - сообщил Шахова.
Директор объяснила, что в школе повреждены фасад и окна, сейчас специалисты проводят оценку ущерба. После этого можно будет принять решение по поводу возобновления учебного процесса.
Губернатор Александр Гусев
сообщил о сбитии 17 беспилотников над Воронежем
в субботу вечером. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Больше десяти многоквартирных домов и ещё столько же частных домов, а также несколько административных зданий и православная гимназия получили повреждения.