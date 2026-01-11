Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант

ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, пока перешла на дистанционное обучение, сообщила РИА Новости директор гимназии Марина Шахова.

"Сейчас переведен на дистанционный формат учебный процесс. Но это пока только на понедельник. А дальше, я надеюсь, что в понедельник у нас будут какие-то решения", - сообщил Шахова.