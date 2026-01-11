Рейтинг@Mail.ru
Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант - РИА Новости, 11.01.2026
17:35 11.01.2026
Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант
Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант
Воронежская гимназия, поврежденная при атаке БПЛА, перешла на дистант

ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, пока перешла на дистанционное обучение, сообщила РИА Новости директор гимназии Марина Шахова.
"Сейчас переведен на дистанционный формат учебный процесс. Но это пока только на понедельник. А дальше, я надеюсь, что в понедельник у нас будут какие-то решения", - сообщил Шахова.
Директор объяснила, что в школе повреждены фасад и окна, сейчас специалисты проводят оценку ущерба. После этого можно будет принять решение по поводу возобновления учебного процесса.
Губернатор Александр Гусев сообщил о сбитии 17 беспилотников над Воронежем в субботу вечером. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Больше десяти многоквартирных домов и ещё столько же частных домов, а также несколько административных зданий и православная гимназия получили повреждения.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Воронеже умерла женщина, пострадавшая при падении обломков БПЛА
ВоронежАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
