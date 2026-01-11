Рейтинг@Mail.ru
Губернатор назвал ночную атаку БПЛА на Воронеж одной из самых сильных
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 11.01.2026
Губернатор назвал ночную атаку БПЛА на Воронеж одной из самых сильных
Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку украинских беспилотников на столицу региона одной из самых мощных за время проведения спецоперации. РИА Новости, 11.01.2026
Губернатор назвал ночную атаку БПЛА на Воронеж одной из самых сильных

Атака ВСУ по многоквартирному дому в Воронеже
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку украинских беспилотников на столицу региона одной из самых мощных за время проведения спецоперации.
"Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО", — написал он в Telegram-канале.
Поврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
По данным главы региона, жительница Воронежа, пострадавшая во время налета дронов, умерла в реанимации, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
Накануне вечером силы ПВО уничтожили над городом около десяти беспилотных летательных аппаратов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
