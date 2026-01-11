Губернатор назвал ночную атаку БПЛА на Воронеж одной из самых сильных

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал атаку украинских беспилотников на столицу региона одной из самых мощных за время проведения спецоперации.
"Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : Подслушано Воронеж/TelegramПоврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
© Фото : Подслушано Воронеж/Telegram
Поврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
По данным главы региона, жительница Воронежа, пострадавшая во время налета дронов, умерла в реанимации, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
Накануне вечером силы ПВО уничтожили над городом около десяти беспилотных летательных аппаратов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18