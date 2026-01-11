https://ria.ru/20260111/voronezh-2067221028.html
В Воронеже при атаке БПЛА пострадала православная гимназия
Воронежская православная гимназия получила повреждения при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 11.01.2026
воронеж
