В Воронеже при атаке БПЛА пострадала православная гимназия
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/voronezh-2067221028.html
В Воронеже при атаке БПЛА пострадала православная гимназия
Воронежская православная гимназия получила повреждения при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже при атаке БПЛА пострадала православная гимназия

Воронежская православная гимназия получила повреждения при атаке БПЛА

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский дрон
Украинский дрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский дрон. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Воронежская православная гимназия получила повреждения при атаке украинских БПЛА в ночь на воскресенье, сообщили журналистам в мэрии.
"Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии (Воронежская православная гимназия), где и можно будет уточнить о возобновлении учебного процесса", - сообщили в пресс-службе мэрии.
На данный момент РИА Новости не владеет информацией о сроках возобновления учебного процесса в гимназии.
Губернатор Александр Гусев сообщил о сбитии 17 беспилотников над Воронежем в субботу вечером. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром в воскресенье. Больше десяти многоквартирных домов и ещё столько же частных домов, а также несколько административных зданий получили повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
