Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
21:41 11.01.2026
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Волейболисты петербургского "Зенита" дома обыграли "Нову" из Новокуйбышевска в матче 18-го тура чемпионата России. РИА Новости, 11.01.2026
спорт, новокуйбышевск, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Новокуйбышевск, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Новой" в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" дома обыграли "Нову" из Новокуйбышевска в матче 18-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3-2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25,15:13) в пользу хозяев.
"Зенит" с 14 победами и 4 поражениями занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Нова" с 9 победами и 8 поражениями располагается на седьмой строчке.
В 19-м туре "Зенит" примет московское "Динамо" 17 января, "Нова" на следующий день дома сыграет с кемеровским "Кузбассом".
Результаты других матчей:
"Факел-Ямал" (Новый Уренгой) - "Динамо" (Москва) - 0-3 (21:25, 29:31, 20:25);
"Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-0 (25:15, 25:19, 25:20);
"Зенит" (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 3-1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:20).
