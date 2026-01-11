https://ria.ru/20260111/voleybol-2067273871.html
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России - РИА Новости, 11.01.2026
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Волейболисты петербургского "Зенита" дома обыграли "Нову" из Новокуйбышевска в матче 18-го тура чемпионата России. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T21:41:00+03:00
2026-01-11T21:41:00+03:00
2026-01-11T21:41:00+03:00
волейбол
спорт
новокуйбышевск
россия
санкт-петербург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780359138_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_32747ee27429d1a78b92ac1cb47b4556.jpg
https://ria.ru/20260109/volejbol-2067033115.html
новокуйбышевск
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780359138_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_47fc6773ec044ebe4c3f9ba12f743acc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, новокуйбышевск, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Новокуйбышевск, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Новой" в матче чемпионата России