В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата церквей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан с жалобами на захват церквей и преследования.
"Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчет других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания", — написала она в соцсети Х.
Ситуация вокруг УПЦ
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов. Националисты и раскольники нападают на священников и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Некоторым представителям духовенства вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ якобы из-за ее связи с российскими госструктурами. С 23 сентября 2024 года в силу вступил закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить Украинскую православную церковь.
