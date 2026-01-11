Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата церквей
Религия
 
19:26 11.01.2026 (обновлено: 21:32 11.01.2026)
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата церквей
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан с жалобами на РИА Новости, 11.01.2026
в мире, украина, сша, ватикан, анна паулина луна, ольга стефанишина, московский патриархат, украинская православная церковь
В конгрессе потребовали от Украины объяснений из-за захвата церквей

Конгрессвумен Луна потребовала от посла Стефанишиной объяснить захват храмов УПЦ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан с жалобами на захват церквей и преследования.
"Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчет других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания", — написала она в соцсети Х.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Патриарх Кирилл призвал молиться за добрые перемены на Украине
31 декабря 2025, 20:23
Как сообщила Луна в пятницу, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины с просьбой о защите. Она пообещала добиваться привлечения украинских чиновников к ответственности за захват церквей, заявив, что обратится по этому вопросу в Ватикан.

Ситуация вокруг УПЦ

В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов. Националисты и раскольники нападают на священников и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Некоторым представителям духовенства вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ якобы из-за ее связи с российскими госструктурами. С 23 сентября 2024 года в силу вступил закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить Украинскую православную церковь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Захарова прокомментировала кадры с празднования Рождества на Украине
27 декабря 2025, 16:03
 
