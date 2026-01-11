Рейтинг@Mail.ru
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
13:45 11.01.2026 (обновлено: 14:20 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067223594.html
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
Украина столкнулась с самой тяжелой ситуацией в электроэнергетике за весь зимний период, сообщает Страна.ua со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T13:45:00+03:00
2026-01-11T14:20:00+03:00
украина
дтэк
страна.ua
киев
киевская область
украина
киев
киевская область
украина, дтэк, страна.ua, киев, киевская область
Украина, ДТЭК, Страна.ua, Киев, Киевская область
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему

ДТЭК назвала нынешнюю ситуацию с электричеством самой сложной за всю зиму

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украина столкнулась с самой тяжелой ситуацией в электроэнергетике за весь зимний период, сообщает Страна.ua со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК.
"Сейчас это самая сложная ситуация со светом за всю зиму", — заявили в компании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
Вчера, 03:43
По данным ДТЭК, серьезные трудности зафиксированы в Киеве и Киевской области, для восстановления подачи электричества задействовали 187 аварийных бригад.
Также проблемы с электроснабжением наблюдаются в Днепропетровской области.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводить аварийные графики отключения электроэнергии.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
10 января, 20:29
 
УкраинаДТЭКСтрана.uaКиевКиевская область
 
 
Версия 2023.1 Beta
