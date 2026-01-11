https://ria.ru/20260111/ukraina-2067223594.html
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему - РИА Новости, 11.01.2026
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
Украина столкнулась с самой тяжелой ситуацией в электроэнергетике за весь зимний период, сообщает Страна.ua со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T13:45:00+03:00
2026-01-11T13:45:00+03:00
2026-01-11T14:20:00+03:00
украина
дтэк
страна.ua
киев
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
https://ria.ru/20260110/kiev-2067164082.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ed1fa5e21e7c24811ca6fd582b55683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дтэк, страна.ua, киев, киевская область
Украина, ДТЭК, Страна.ua, Киев, Киевская область
"Сложная ситуация". На Украине пожаловались на новую проблему
ДТЭК назвала нынешнюю ситуацию с электричеством самой сложной за всю зиму