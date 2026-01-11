Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 11.01.2026
В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА
В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА
В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА

В Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебске отменили угрозу удара БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Непосредственная угроза удара беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.
"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах", - написал он в Telegram-канале.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Нововоронеж, Безопасность, Борисоглебск, Александр Гусев (губернатор)
 
 
