В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА
В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА
Непосредственная угроза удара беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах Воронежской области, сообщает... РИА Новости, 11.01.2026
В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА
В Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебске отменили угрозу удара БПЛА