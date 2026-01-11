Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 410 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и семь пикапов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.