В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов - РИА Новости, 11.01.2026
13:19 11.01.2026
В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов
Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло сочинской авиагавани. РИА Новости, 11.01.2026
сочи
санкт-петербург
москва
происшествия
сочи
санкт-петербург
москва
сочи, санкт-петербург, москва, происшествия
Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Происшествия
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи"
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи". Архивное фото
СОЧИ, 11 янв - РИА Новости. Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло сочинской авиагавани.
По данным табло, задерживаются рейсы на вылет в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми и Анталью. На прилет в Сочи задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Стамбула, Батуми и Антальи.
Один рейс из Санкт-Петербурга в Сочи отменен, свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды
