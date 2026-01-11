https://ria.ru/20260111/sochi-2067220696.html
В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов
В аэропорту Сочи задерживаются 14 рейсов
Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло сочинской авиагавани. РИА Новости, 11.01.2026
В аэропорту Сочи задерживаются восемь рейсов на вылет и шесть на прилет