Гроссмейстер из США раскритиковал протесты против шахматистов из России

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.

"Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то", - сказал Альбурт.

FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.