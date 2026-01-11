Гроссмейстер из США раскритиковал протесты против шахматистов из России

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
"Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то", - сказал Альбурт.
Альбурт предположил, что суд будет долго рассматривать данный вопрос, и скорого решения по нему ждать не стоит. Он также выразил уверенность в том, что все проблемы с допуском российских спортсменов на международные соревнования прекратятся, как только Москва и Вашингтон наладят двусторонние связи.
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Альбурт родился в СССР и уехал в США в 1979 году. Он трижды выигрывал чемпионаты США и в 2003 году включен в Зал славы американской Федерации шахмат.
