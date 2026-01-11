Рейтинг@Mail.ru
Гроссмейстер из США раскритиковал протесты против шахматистов из России - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
05:20 11.01.2026
Гроссмейстер из США раскритиковал протесты против шахматистов из России
Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не...
россия
белоруссия
сша
аркадий дворкович
международная федерация шахмат (fide)
спортивный арбитражный суд (cas)
россия
белоруссия
сша
россия, белоруссия, сша, аркадий дворкович, международная федерация шахмат (fide), спортивный арбитражный суд (cas)
Россия, Белоруссия, США, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Спортивный арбитражный суд (CAS)
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах являются "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам, заявил в интервью РИА Новости советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.
"Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то", - сказал Альбурт.
Шахматист Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Артемьев получил право на участие в пилотном турнире нового ЧМ по шахматам
6 января, 18:43
В четверг стало известно, что шахматные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов.
Альбурт предположил, что суд будет долго рассматривать данный вопрос, и скорого решения по нему ждать не стоит. Он также выразил уверенность в том, что все проблемы с допуском российских спортсменов на международные соревнования прекратятся, как только Москва и Вашингтон наладят двусторонние связи.
"Когда Россия и США нормализуют отношения, что вполне вероятно в ближайшие месяцы, то и все бойкоты станут совсем нелепыми и прекратятся", - отметил гроссмейстер.
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Альбурт родился в СССР и уехал в США в 1979 году. Он трижды выигрывал чемпионаты США и в 2003 году включен в Зал славы американской Федерации шахмат.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин поздравил Горячкину с победой на ЧМ по быстрым шахматам
29 декабря 2025, 20:10
 
РоссияБелоруссияСШААркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
