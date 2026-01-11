Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете госпитализировали 23 россиян, пострадавших при кораблекрушении - РИА Новости, 11.01.2026
17:09 11.01.2026 (обновлено: 18:29 11.01.2026)
На Пхукете госпитализировали 23 россиян, пострадавших при кораблекрушении
БАНГКОК, 11 янв — РИА Новости. На острове Пхукет госпитализировали 23 россиян, пострадавших при столкновении туристического катера с малым рыболовным траулером, сообщил РИА Новости российский генконсул Егор Иванов.
"Еще 23 наших гражданина с травмами различной степени тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", — сказал он.
По предварительным данным, на борту катера находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран, уточнил Иванов.
Полиция провинций Пхукет и Краби уже расследует инцидент, а сотрудники генконсульства во взаимодействии с медиками, силовиками и местными органами власти оказывают необходимое содействие, добавил дипломат.
Столкновение катера с рыболовным траулером произошло между Пхукетом и островами Пхи-Пхи около 5:00 мск. Погибла 18-летняя гражданка России. Всего на борту находились 52 иностранных туриста и три члена экипажа.
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах
9 декабря 2025, 19:38
 
Пхукет (остров)РоссияВ миреТаиландПроисшествияКраби (провинция)КазахстанКиргизия
 
 
