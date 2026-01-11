https://ria.ru/20260111/rossija-2067215525.html
На Земле ночью произошла магнитная буря
На Земле ночью произошла магнитная буря
На Земле ночью произошла магнитная буря
В ночь на воскресенье произошла вторая с начала года магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 11.01.2026
На Земле ночью произошла магнитная буря
На Земле ночью произошла вторая с начала января магнитная буря
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
В ночь на воскресенье произошла вторая с начала года магнитная буря, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вторая в новом, 2026 году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов", — рассказали исследователи.
По их данным, пик сияния продолжался с 1:00 до 3:00 мск и достигал максимального уровня интенсивности.
Причиной бури стало облако плазмы от слабой солнечной вспышки, приблизившееся к планете.
В прошлом году ученые зафиксировали наибольшее число магнитных бурь за последнее десятилетие.