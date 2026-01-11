На Земле ночью произошла магнитная буря

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ночь на воскресенье произошла вторая с начала года магнитная буря, В ночь на воскресенье произошла вторая с начала года магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вторая в новом, 2026 году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов", — рассказали исследователи.

По их данным, пик сияния продолжался с 1:00 до 3:00 мск и достигал максимального уровня интенсивности.

Причиной бури стало облако плазмы от слабой солнечной вспышки, приблизившееся к планете.