На Земле ночью произошла магнитная буря
Наука
 
12:24 11.01.2026 (обновлено: 14:21 11.01.2026)
На Земле ночью произошла магнитная буря
На Земле ночью произошла магнитная буря
В ночь на воскресенье произошла вторая с начала года магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 11.01.2026
На Земле ночью произошла магнитная буря

© Fotolia / karrapavanПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Fotolia / karrapavan
Полярное сияние. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ночь на воскресенье произошла вторая с начала года магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вторая в новом, 2026 году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов", — рассказали исследователи.
По их данным, пик сияния продолжался с 1:00 до 3:00 мск и достигал максимального уровня интенсивности.
Причиной бури стало облако плазмы от слабой солнечной вспышки, приблизившееся к планете.
В прошлом году ученые зафиксировали наибольшее число магнитных бурь за последнее десятилетие.
