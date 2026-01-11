https://ria.ru/20260111/rossija-2067195430.html
Африканские студенты рассказали, какие специальности предпочитают в России
в мире
россия
чад
москва
сергей лавров
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Африканские студенты, обучающиеся в российских вузах, отдают предпочтение медицинской и нефтяной специальностям, популярностью также пользуется инженерия и менеджмент, рассказали РИА Новости главы африканских студенческих ассоциаций.
"Специальность, наиболее востребованная у малийских студентов в России
– это медицина", - рассказал президент Ассоциации малийских студентов и стажеров в России Дауда Диабате.
"Сейчас большинство нигерийских студентов в России обучаются по программам нефтегазовой отрасли. Далее по популярности идут такие сферы, как менеджмент, администрирование, медицина. За ними - геология, информатика и энергетика", - сообщил глава Ассоциации нигерийских студентов и стажеров в РФ Алилу Сани Маман Кабиру.
Студенты из Чада
также предпочитают медицину, причем как для высшего, так и для среднеспециального образования, рассказала экс-президент Ассоциации студентов и стажеров Чада в РФ Маджихингам Джимбай Шарите.
"Также популярные специальности – это инженерия во всех ее формах (информатика, градостроительство, электричество, механика), международные отношения, экономика-управление, архитектура и технологические специальности, связанные с искусственным интеллектом и цифровыми системами", - сказала собеседница агентства.
При этом не все учащиеся стремятся переехать в Москву
и Санкт-Петербург
. Африканские студенты также едут в Воронеж
, Ростов
, Казань
, Иркутск
, Томск
, Красноярск
, Астрахань
и Пензу
.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявил, что в российских вузах в настоящий момент получают образование свыше 32 тысяч африканцев. С 2020 года квота российских стипендий для континента увеличилась почти втрое, превысив 5,3 тысячи мест.