Африканские студенты рассказали, какие специальности предпочитают в России

Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Африканские студенты, обучающиеся в российских вузах, отдают предпочтение медицинской и нефтяной специальностям, популярностью также пользуется инженерия и менеджмент, рассказали РИА Новости главы африканских студенческих ассоциаций.

"Специальность, наиболее востребованная у малийских студентов в России – это медицина", - рассказал президент Ассоциации малийских студентов и стажеров в России Дауда Диабате.

"Сейчас большинство нигерийских студентов в России обучаются по программам нефтегазовой отрасли. Далее по популярности идут такие сферы, как менеджмент, администрирование, медицина. За ними - геология, информатика и энергетика", - сообщил глава Ассоциации нигерийских студентов и стажеров в РФ Алилу Сани Маман Кабиру.

Студенты из Чада также предпочитают медицину, причем как для высшего, так и для среднеспециального образования, рассказала экс-президент Ассоциации студентов и стажеров Чада в РФ Маджихингам Джимбай Шарите.

"Также популярные специальности – это инженерия во всех ее формах (информатика, градостроительство, электричество, механика), международные отношения, экономика-управление, архитектура и технологические специальности, связанные с искусственным интеллектом и цифровыми системами", - сказала собеседница агентства.

