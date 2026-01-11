Либеральные СМИ объявили войну Трампу, считает Пушков

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Либеральные СМИ объявили войну президенту США Дональду Трампу, они критикуют его за всё, Либеральные СМИ объявили войну президенту США Дональду Трампу, они критикуют его за всё, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

« "Либеральные СМИ, особенно европейские, объявили подлинную войну Дональду Трампу. Они критикуют его за все - за Гренландию, за Украину, за Россию и даже за Венесуэлу, хотя до этого всячески обличали Мадуро и поддерживали Хуана Гуайдо, когда он попытался объявить себя президентом Венесуэлы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что либеральные СМИ ополчились на Трампа не потому, что США при нём нарушают международное право, а потому, что нарушают его не так, как хотелось бы этим СМИ.

"Иными словами, Трамп делает не то и не так, как им хотелось бы. За это они его и критикуют. Есть лишь два исключения: они не критикуют его за удары по Ирану и за полную поддержку Израиля. Эти темы для либеральных СМИ - табу", - подчеркнул парламентарий.

Пушков также добавил, что Трамп "весьма произвольно обращается с фактами, изобретает несуществующие и без напряжения выстраивает все, как ему нужно".