Либеральные СМИ объявили войну Трампу, считает Пушков
Либеральные СМИ объявили войну Трампу, считает Пушков - РИА Новости, 11.01.2026
Либеральные СМИ объявили войну Трампу, считает Пушков
Либеральные СМИ объявили войну президенту США Дональду Трампу, они критикуют его за всё, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. РИА Новости, 11.01.2026
Либеральные СМИ объявили войну Трампу, считает Пушков
Пушков считает, что либеральные СМИ объявили подлинную войну Трампу
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Либеральные СМИ объявили войну президенту США Дональду Трампу, они критикуют его за всё, считает
глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«
"Либеральные СМИ, особенно европейские, объявили подлинную войну Дональду Трампу. Они критикуют его за все - за Гренландию, за Украину, за Россию и даже за Венесуэлу, хотя до этого всячески обличали Мадуро и поддерживали Хуана Гуайдо, когда он попытался объявить себя президентом Венесуэлы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что либеральные СМИ ополчились на Трампа не потому, что США при нём нарушают международное право, а потому, что нарушают его не так, как хотелось бы этим СМИ.
"Иными словами, Трамп делает не то и не так, как им хотелось бы. За это они его и критикуют. Есть лишь два исключения: они не критикуют его за удары по Ирану и за полную поддержку Израиля. Эти темы для либеральных СМИ - табу", - подчеркнул парламентарий.
Пушков также добавил, что Трамп "весьма произвольно обращается с фактами, изобретает несуществующие и без напряжения выстраивает все, как ему нужно".
"Вызывающие негодование у евроСМИ утверждения Трампа, не имеющие ничего общего с действительностью, были подготовлены всей американской и европейской пропагандой последней четверти века. Трамп уникален здесь разве что по форме, но не по существу. На деле Трамп - это наказание западным интервенционистам всех мастей и представляющим их интересы СМИ за постоянную и плохо прикрытую ложь, которой они оправдывали зарубежные агрессии, необъявленные войны и "смены режимов", - отметил член Совфеда.