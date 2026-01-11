https://ria.ru/20260111/programma-2067206765.html
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме - РИА Новости, 11.01.2026
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме
Аэропорт "Пулково" выполняет полетную программу в полном объеме, в воскресенье аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров, сообщила... РИА Новости, 11.01.2026
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме
Пулково в воскресенье планирует обслужить 538 рейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" выполняет полетную программу в полном объеме, в воскресенье аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров, сообщила авиагавань.
"Пулково выполняет полетную программу в полном объеме. Сегодня аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров. Последствия вчерашней непогоды в Петербурге и столице минимизированы. Службы аэропорта обеспечили бесперебойную работу Пулково в непростых метеоусловиях", - говорится в Telegram-канале
аэропорта.
Сообщается, что за субботу операционными службами аэропорта расчищено более 350 га аэродромных территорий. Это соответствует площади 500 футбольных полей. Несмотря на сильный ливневой снег, Пулково в течение всех суток обеспечивал необходимый коэффициент сцепления на взлетных полосах.