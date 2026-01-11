Рейтинг@Mail.ru
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/programma-2067206765.html
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме - РИА Новости, 11.01.2026
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме
Аэропорт "Пулково" выполняет полетную программу в полном объеме, в воскресенье аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров, сообщила... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T10:37:00+03:00
2026-01-11T10:37:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
https://ria.ru/20260111/rejs-2067206568.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Пулково выполняет полетную программу в полном объеме

Пулково в воскресенье планирует обслужить 538 рейсов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" выполняет полетную программу в полном объеме, в воскресенье аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров, сообщила авиагавань.
"Пулково выполняет полетную программу в полном объеме. Сегодня аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров. Последствия вчерашней непогоды в Петербурге и столице минимизированы. Службы аэропорта обеспечили бесперебойную работу Пулково в непростых метеоусловиях", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Сообщается, что за субботу операционными службами аэропорта расчищено более 350 га аэродромных территорий. Это соответствует площади 500 футбольных полей. Несмотря на сильный ливневой снег, Пулково в течение всех суток обеспечивал необходимый коэффициент сцепления на взлетных полосах.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Рейс из Шереметьево в Магадан вылетел с задержкой на 12 часов
Вчера, 10:36
 
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала