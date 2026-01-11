С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт "Пулково" выполняет полетную программу в полном объеме, в воскресенье аэропорт планирует обслужить 538 рейсов и порядка 69 тысяч пассажиров, сообщила авиагавань.

Сообщается, что за субботу операционными службами аэропорта расчищено более 350 га аэродромных территорий. Это соответствует площади 500 футбольных полей. Несмотря на сильный ливневой снег, Пулково в течение всех суток обеспечивал необходимый коэффициент сцепления на взлетных полосах.