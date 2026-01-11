Рейтинг@Mail.ru
10:08 11.01.2026 (обновлено: 13:45 11.01.2026)
В Приамурье помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой
В Приамурье помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой
В Приамурье помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой на железной дороге станции Верхний Улак Амурской области
Место происшествия, где помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой на железной дороге станции Верхний Улак Амурской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой на железной дороге станции Верхний Улак Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой на железной дороге станции Верхний Улак Амурской области, в результате травм он скончался, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным прокуратуры, это в воскресенье около 18 часов (мск) на заезде на 29 путь станции Верхний Улак Тындинского района Дальневосточной железной дороги в Амурской области при экипировке песком локомотива.
"По данным следствия, помощник машиниста вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки, в результате чего был зажат между боковой частью локомотива и площадкой эстакады. Пострадавший получил серьезные травмы, был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МСУТ.
Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой в числе прочего будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников, уточнили в прокуратуре.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавили в МСУТ.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Приамурье при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
5 января, 12:49
 
