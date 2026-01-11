В Приамурье помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой

"По данным следствия, помощник машиниста вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки, в результате чего был зажат между боковой частью локомотива и площадкой эстакады. Пострадавший получил серьезные травмы, был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МСУТ.