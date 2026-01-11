https://ria.ru/20260111/peterburg-2067196598.html
В Петербурге загорелись несколько автомобилей
В Петербурге загорелись несколько автомобилей - РИА Новости, 11.01.2026
В Петербурге загорелись несколько автомобилей
Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало, сообщил региональный... РИА Новости, 11.01.2026
В Петербурге загорелись несколько автомобилей
В Московском районе Петербурга загорелись несколько автомобилей