В Петербурге загорелись несколько автомобилей

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало, сообщил региональный главк МЧС России.

« "Одиннадцатого января в 02.56 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Дунайский проспект, дом 7, корпус 3. В легковом автомобиле сгорели сгораемые части, в автомобилях Hyndai, Peugeot, Lexus выгорел салон, частично обгорели автомобили Toyota и Mazda", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ведомство уточнило, что в 03.52 мск пожар был ликвидирован. Кроме того, сведения о пострадавших не поступали.