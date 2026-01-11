Рейтинг@Mail.ru
Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:50 11.01.2026 (обновлено: 23:59 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/orenburg-2067258331.html
Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика
Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика - РИА Новости, 11.01.2026
Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика
В соцсетях распространилось видео, на котором водитель трактора во время уборки снега выходит из кабины машины и переносит на руках снеговика в сторону. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T18:50:00+03:00
2026-01-11T23:59:00+03:00
хорошие новости
оренбургская область
оренбург
евгений солнцев
россия
погода
общество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067257677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8bd99b3edcef75ba6dbe7726e6d17c33.jpg
https://ria.ru/20241217/panda-1989725159.html
https://ria.ru/20260110/mzhd-2067136654.html
оренбургская область
оренбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Коммунальщик пощадил снеговика во время уборки в Оренбурге
Коммунальщик во время уборки снега на тракторе остановился перед снеговиком, чтобы аккуратно переставить его на другое место.
2026-01-11T18:50
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067257677_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a166b5623643c9cb92fe12a33e7f35ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, оренбург, евгений солнцев, россия, погода, общество, новый год, дети
Хорошие новости, Оренбургская область, Оренбург, Евгений Солнцев, Россия, Погода, Общество, Новый год, Дети
Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика

Оренбургский губернатор рассказал о водителе снегоуборщика, пожалевшем снеговика

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 11 янв — РИА Новости. В соцсетях распространилось видео, на котором водитель трактора во время уборки снега выходит из кабины машины и переносит на руках снеговика в сторону.
"Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе", — сообщил глава Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.
Снеговик для Катюши - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Панда Катюша сломала снеговика и начала лепить нового
17 декабря 2024, 16:08
По его словам, 6 января мужчина, как обычно, вышел на смену, но не ожидал встретить на своем пути снеговика. Ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Поэтому водитель вышел из кабины, едва не потерял тапочки, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше.
"Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну. И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его", — отметил губернатор.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал это видео в своем Telegram-канале. Он написал, что увидел "теплый ролик" в интернете, и выразил желание, чтобы в 2026 году было больше "простой человеческой доброты".
Снегоуборочная техника в день сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
10 января, 16:43
 
Хорошие новостиОренбургская областьОренбургЕвгений СолнцевРоссияПогодаОбществоНовый годДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала