МИД России прокомментировал атаку ВСУ на Воронежскую область

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киевский режим намеренно выбирал гражданские объекты в качестве целей, заявила представитель МИД Мария Захарова, решительно осудив террористическую атаку на Воронеж.

"Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную, нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление", — говорится в опубликованном комментарии.

Атака на Воронежскую область и другие регионы показывает агонию Киева, вымещающего злобу на мирных жителях при провалах на поле боя, подчеркнула Захарова

"Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний", — отметила она.

Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание, пообещала представитель министерства.

Как сообщал губернатор региона Александр Гусев , накануне вечером силы ПВО уничтожили над Воронежем около десяти беспилотников. Пострадали четыре человека. Женщина, получившая травму головы при падении обломков БПЛА на частный дом, умерла в реанимации после операции. В больнице остается прооперированная женщина с ранением брюшной полости. Еще двоих пострадавших с порезами — мужчину и женщину — отправили на амбулаторное лечение.

По данным Министерства обороны, над всей территорией Воронежской области сбили 19 вражеских дронов. Всего за минувший день над десятью регионами уничтожили 76 воздушных целей.