МИД России прокомментировал атаку ВСУ на Воронежскую область

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киевский режим намеренно выбирал гражданские объекты в качестве целей, заявила представитель МИД Мария Захарова, решительно осудив террористическую атаку на Воронеж.
"Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную, нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление", — говорится в опубликованном комментарии.
© Фото : Подслушано Воронеж/TelegramПоврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
© Фото : Подслушано Воронеж/Telegram
Поврежденный ударом беспилотника дом в Воронеже
Атака на Воронежскую область и другие регионы показывает агонию Киева, вымещающего злобу на мирных жителях при провалах на поле боя, подчеркнула Захарова.
"Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний", — отметила она.
Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание, пообещала представитель министерства.
Как сообщал губернатор региона Александр Гусев, накануне вечером силы ПВО уничтожили над Воронежем около десяти беспилотников. Пострадали четыре человека. Женщина, получившая травму головы при падении обломков БПЛА на частный дом, умерла в реанимации после операции. В больнице остается прооперированная женщина с ранением брюшной полости. Еще двоих пострадавших с порезами — мужчину и женщину — отправили на амбулаторное лечение.
По данным Министерства обороны, над всей территорией Воронежской области сбили 19 вражеских дронов. Всего за минувший день над десятью регионами уничтожили 76 воздушных целей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
