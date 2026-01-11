https://ria.ru/20260111/konovalov-2067224385.html
Коновалов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Коновалов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Биатлонист Савелий Коновалов стал победителем большого мужского масс-старта на 15 км на чемпионате России в Ижевске. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
