Израиль восстанавливает отели после военного конфликта
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта - РИА Новости, 11.01.2026
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта
11.01.2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий, начавшихся в октябре 2023 года, сообщил в беседе с РИА Новости представитель ведомства Хасан Мадах.
«
"Министерство туризма Израиля выделило 160 миллионов шекелей (около 50 миллионов долларов - ред.) на восстановление и ремонт отелей, в которых размещались эвакуированные. Эти средства были использованы для ремонта, модернизации инфраструктуры и подготовки отелей к полному возобновлению приема гостей", - сказал он.
Мадах отметил, что гостиничный сектор полностью функционирует и продолжает развиваться.
«
"На Мертвом море открылся новый пятизвездочный отель Isrotel, который стал эталоном для будущих гостиничных проектов. В Тель-Авиве
к 2026 году планируется открыть еще около 1 тысячи новых гостиничных номеров", - добавил он.
Представитель министерства подчеркнул, что израильские отели полностью готовы к приему иностранных туристов.
С начала военных действий между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в 2023 году многих жителей северных и южных приграничных с сектором Газа территорий эвакуировали для того, чтобы обеспечить их защиту.
Министерство туризма Израиля занялось размещением эвакуированных граждан, многие из которых расположились в гостиницах и отелях Тель-Авива, Иерусалима
, Хайфы
, Эйлата и в других безопасных районах.