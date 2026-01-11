Рейтинг@Mail.ru
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта - РИА Новости, 11.01.2026
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:42 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/izrail-2067274069.html
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта - РИА Новости, 11.01.2026
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта
Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T21:42:00+03:00
2026-01-11T21:42:00+03:00
туризм
израиль
тель-авив
иерусалим
хамас
израиль
тель-авив
иерусалим
израиль, тель-авив, иерусалим, хамас
Туризм, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, ХАМАС
Израиль восстанавливает отели после военного конфликта

РИА Новости: Израиля выделил $50 млн на ремонт отелей после военного конфликта

© Fotolia / george kunaТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Fotolia / george kuna
Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий, начавшихся в октябре 2023 года, сообщил в беседе с РИА Новости представитель ведомства Хасан Мадах.
«
"Министерство туризма Израиля выделило 160 миллионов шекелей (около 50 миллионов долларов - ред.) на восстановление и ремонт отелей, в которых размещались эвакуированные. Эти средства были использованы для ремонта, модернизации инфраструктуры и подготовки отелей к полному возобновлению приема гостей", - сказал он.
В городе Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль
Вчера, 14:34
Мадах отметил, что гостиничный сектор полностью функционирует и продолжает развиваться.
«
"На Мертвом море открылся новый пятизвездочный отель Isrotel, который стал эталоном для будущих гостиничных проектов. В Тель-Авиве к 2026 году планируется открыть еще около 1 тысячи новых гостиничных номеров", - добавил он.
Представитель министерства подчеркнул, что израильские отели полностью готовы к приему иностранных туристов.
С начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в 2023 году многих жителей северных и южных приграничных с сектором Газа территорий эвакуировали для того, чтобы обеспечить их защиту.
Министерство туризма Израиля занялось размещением эвакуированных граждан, многие из которых расположились в гостиницах и отелях Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Эйлата и в других безопасных районах.
Иерусалим. Центр города - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Израиль вновь открыт: прямые рейсы, русский язык и много интересного
24 ноября 2025, 08:00
 
ТуризмИзраильТель-АвивИерусалимХАМАС
 
 
