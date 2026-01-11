Рейтинг@Mail.ru
В семье должно быть минимум три ребенка, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.01.2026
20:57 11.01.2026
В семье должно быть минимум три ребенка, заявил Эрдоган
В семье должно быть минимум три ребенка, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.01.2026
В семье должно быть минимум три ребенка, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье призвал сограждан к увеличению населения государства, по его мнению, в семье должно быть как минимум три... РИА Новости, 11.01.2026
в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
В семье должно быть минимум три ребенка, заявил Эрдоган

Эрдоган призвал турецких женщин рожать минимум 3 детей из-за падения рождаемости

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье призвал сограждан к увеличению населения государства, по его мнению, в семье должно быть как минимум три ребенка.
Из опубликованных в мае 2025 года данных бюро статистики (TÜİK) следует, что коэффициент рождаемости в Турции в 2024 году опустился до рекордно низкого показателя в 1,48 ребенка на одну женщину. Ученые считают, что для воспроизводства населения в развитых странах с низким уровнем смертности коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. У Эрдогана - четверо детей.
«
"Слава Богу, у меня - девять внуков... Как вы знаете, я часто говорю, что нужно как минимум три ребенка. Это обязательное условие для сильной семьи. Нам нужно увеличивать население. Это, конечно, не наше пожелание, а божье указание", - сказал Эрдоган на открытии выставки в Стамбуле.
Глава государства напомнил, что власти объявили 2025 год Годом семьи.
"Мы пока не достигли этого результата, ситуация развивается не очень хорошо. Даже когда мы общаемся с близкими и друзьями, то видим, что даже они, увы, выступают против роста рождаемости. Нас это очень печалит", - отметил Эрдоган.
Вместе с тем, по мнению турецкого лидера, в его семье с рождаемостью проблем нет.
Коэффициент рождаемости в Турции неуклонно снижается уже более 60 лет, как и во многих других развитых государствах. По данным TÜİK, если в 2001 году турчанки рожали первого ребенка в возрасте около 27 лет, то в 2024 году - после 29.
В связи со сложной демографической ситуацией турецкие власти объявили 2025 годом Годом семьи, анонсировав ряд мер, способствующих увеличению рождаемости. В частности, новобрачным предлагались беспроцентные кредиты в случае рождения ребенка, риелторы обещали не взимать комиссию с молодоженов.
Турецкий министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ в апреле 2025 года заявила, что Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию. По словам министра, доля 65-летних в населении республики превысила 10%.
