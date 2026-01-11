В РАН спрогнозировали рекордный экспорт Китая по итогам 2025 года

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рост мировой товарной торговли поддерживается почти полностью развивающимися странами в целом и Китаем - его экспорт по итогам прошлого года составит рекордные 3,77 триллиона долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

А крупнейшими экспортными рынками для Китая остаются АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), а также Евросоюз и США.

Кроме того, усилившаяся торговая война США и Китая оказала пока лишь незначительное влияние на американский внешнеторговый дисбаланс. Отрицательное сальдо США в товарной торговле с Китаем, по оценкам РАН, снизится в 2025 году до 289 миллиардов долларов, главным образом за счет сокращения импорта товаров из Китая.