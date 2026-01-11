Сеул быстро расследует детали инцидента с отправкой дрона в КНДР

СЕУЛ, 11 янв - РИА Новости. Сеул не намерен провоцировать Пхеньян и быстро изучит и опубликует результаты расследования инцидента с отправкой дрона в КНДР, говорится в заявлении Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея.

"В отношении данного инцидента с беспилотником правительство, вслед за первичным расследованием со стороны военных, проведёт совместное расследование армии и полиции для установления всех обстоятельств и быстро обнародует его результаты", - заявили в администрации.