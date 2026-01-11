Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, как перестать платить чужие долги и вернуть деньги - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/dolgi-2067182222.html
Юрист объяснила, как перестать платить чужие долги и вернуть деньги
Юрист объяснила, как перестать платить чужие долги и вернуть деньги - РИА Новости, 11.01.2026
Юрист объяснила, как перестать платить чужие долги и вернуть деньги
Если вы увидели, что приставы начинают взыскивать с вас долги полного тезки, нужно действовать незамедлительно, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T02:17:00+03:00
2026-01-11T02:17:00+03:00
анастасия ляпунова
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
долг
долги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16372/80/163728018_0:317:3940:2533_1920x0_80_0_0_2bcefa6233eeb66422f59d35b453b6d4.jpg
https://ria.ru/20260106/dolgi-2065787095.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16372/80/163728018_72:0:3869:2848_1920x0_80_0_0_19062ac7dfae54916f9e95512da15558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ляпунова, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, долг, долги
Анастасия Ляпунова, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество, Долг, Долги
Юрист объяснила, как перестать платить чужие долги и вернуть деньги

Юрист Ляпунова: при попытке взыскания чужих долгов нужно обратиться в ФССП

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Судебные приставы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если вы увидели, что приставы начинают взыскивать с вас долги полного тезки, нужно действовать незамедлительно, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.
По ее словам, такие ситуации встречаются все реже из-за усложнения подхода к идентификации плательщиков, но все же не исключены. В случае ареста счета или списания средств за чужой долг нужно действовать по официальным каналам, которые продуманы как раз на такой случай.
«
"Запросите в банке основание списания/ареста и реквизиты исполнительного документа (номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава), чтобы понимать, в чем первопричина, и чтобы ваши обращения были привязаны к конкретному исполнительному производству", — советует Ляпунова.
Затем соберите полный пакет подтверждающих документов и направьте его в ФССП через интернет-приемную или Госуслуги. Как правило, служба реагирует быстро. Если нет, нужно жаловаться вышестоящему начальству и при необходимости подать в суд. Так можно взыскать подтвержденные убытки, например, за срыв запланированной поездки, заключила она.
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
6 января, 02:07
 
Анастасия ЛяпуноваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ОбществоДолгДолги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала