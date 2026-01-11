Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане двое мужчин погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 11.01.2026
14:23 11.01.2026
В Дагестане двое мужчин погибли от отравления угарным газом
В Дагестане двое мужчин погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 11.01.2026
В Дагестане двое мужчин погибли от отравления угарным газом
Двое мужчин скончались в квартире в дагестанском Дербенте, причиной гибели, предварительно, стало отравление угарным газом из-за неисправности отопительного... РИА Новости, 11.01.2026
дербент
2026
происшествия, дербент
Происшествия, Дербент
В Дагестане двое мужчин погибли от отравления угарным газом

В Дербенте двое мужчин погибли от отравления угарным газом

МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Двое мужчин скончались в квартире в дагестанском Дербенте, причиной гибели, предварительно, стало отравление угарным газом из-за неисправности отопительного котла, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Десятого января 2026 года в городе Дербенте в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Предварительно, причиной их гибели является отравление угарным газом в результате неисправности установленного в квартире отопительного котла", – говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что городская прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
