В Дагестане двое мужчин погибли от отравления угарным газом

В Дербенте двое мужчин погибли от отравления угарным газом
МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Двое мужчин скончались в квартире в дагестанском Дербенте, причиной гибели, предварительно, стало отравление угарным газом из-за неисправности отопительного котла, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Десятого января 2026 года в городе Дербенте
в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Предварительно, причиной их гибели является отравление угарным газом в результате неисправности установленного в квартире отопительного котла", – говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что городская прокуратура оценит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.