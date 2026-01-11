В Воронеже умерла пострадавшая при падении обломков БПЛА

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов в Воронеже, скончалась в реанимации, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Ранее губернатор сообщал, что силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено около десяти беспилотников. При падении обломков сбитых БПЛА произошло возгорание в квартире, а также пострадали два человека. Кроме того, три многоквартирных дома и один строящийся дом получили повреждения при падении обломков сбитых беспилотников.

Telegram-канале. "Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. При этом враг выбрал максимальное число гражданских объектов. К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжёлыми. От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гусев

Он отметил, что сейчас в больнице остается только одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость, ещё двое жителей, мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.