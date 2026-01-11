Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею о неминуемой ответственности за инциденты с проникновением в КНДР южнокорейских беспилотников.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что если власти Южной Кореи будут настаивать на том, что беспилотники в КНДР запускаются гражданскими организациями без нарушения суверенитета КНДР, то гражданские организации КНДР будут реагировать запуском БПЛА в Южную Корею.