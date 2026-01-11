Рейтинг@Mail.ru
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
03:52 11.01.2026
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею о неминуемой ответственности за... РИА Новости, 11.01.2026
в мире
кндр
южная корея
сеул
ким е чжон
ким чен ын
ли чжэ мен
кндр
южная корея
сеул
в мире, кндр, южная корея, сеул, ким е чжон, ким чен ын, ли чжэ мен
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Ли Чжэ Мен
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА

Ким Ё Чжон предупредила Сеул об ответственности за инциденты с БПЛА

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею о неминуемой ответственности за инциденты с проникновением в КНДР южнокорейских беспилотников.
Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года, по его словам, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал расследовать версию запуска дрона гражданскими лицами.
"Властям РК ни в коем случае не уйти от ответственности за серьезное провокационное нарушение суверенитета, им следует задуматься над последствиями", - заявила Ким Ё Чжон, заявление которой опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Ким Ё Чжон подчеркнула, что если власти Южной Кореи будут настаивать на том, что беспилотники в КНДР запускаются гражданскими организациями без нарушения суверенитета КНДР, то гражданские организации КНДР будут реагировать запуском БПЛА в Южную Корею.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева
Вчера, 05:31
 
В миреКНДРЮжная КореяСеулКим Е ЧжонКим Чен ЫнЛи Чжэ Мен
 
 
