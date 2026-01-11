https://ria.ru/20260111/aviareysy-2067277673.html
Число рейсов из России в Израиль снизилось почти в три раза
Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год
2026-01-11T22:43:00+03:00
2026-01-11T22:43:00+03:00
2026-01-11T22:57:00+03:00
туризм
россия
израиль
москва
россия
израиль
москва
россия, израиль, москва
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах.
"В 2019 году между Россией
и Израилем
выполнялось 65 еженедельных рейсов из восьми российских городов: Москвы
, Санкт-Петербурга
, Краснодара
, Ростова-на-Дону
, Сочи
, Минеральных Вод
, Екатеринбурга
и Самары
. Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю", - сказал он.
Мадах отметил, что сокращение связано не столько с ситуацией в Израиле, сколько с более общими обстоятельствами, влияющими на авиационный рынок в России. От также подчеркнул, что авиакомпании работают в зависимости от спроса, поэтому, как только перевозчики увидят сильный и устойчивый рост туристического трафика, то обязательно отреагируют увеличением частоты рейсов и расширением маршрутной сети.