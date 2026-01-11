Рейтинг@Mail.ru
Число рейсов из России в Израиль снизилось почти в три раза - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
22:43 11.01.2026 (обновлено: 22:57 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/aviareysy-2067277673.html
Число рейсов из России в Израиль снизилось почти в три раза
Число рейсов из России в Израиль снизилось почти в три раза - РИА Новости, 11.01.2026
Число рейсов из России в Израиль снизилось почти в три раза
Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:43:00+03:00
2026-01-11T22:57:00+03:00
туризм
россия
израиль
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_75ecb2071828cb24b1a4e80ec14efdb7.jpg
https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html
россия
израиль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa542241978514822412e630c9466265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, москва
Туризм, Россия, Израиль, Москва
Число рейсов из России в Израиль снизилось почти в три раза

РИА Новости: число рейсов из России в Израиль с 2019 г снизилось почти в 3 раза

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Города мира. Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество рейсов из разных городов России в Израиль сократилось с 65 вылетов в неделю на 2019 год до 24 на 2025 год, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах.
«
"В 2019 году между Россией и Израилем выполнялось 65 еженедельных рейсов из восьми российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Самары. Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю", - сказал он.
Мадах отметил, что сокращение связано не столько с ситуацией в Израиле, сколько с более общими обстоятельствами, влияющими на авиационный рынок в России. От также подчеркнул, что авиакомпании работают в зависимости от спроса, поэтому, как только перевозчики увидят сильный и устойчивый рост туристического трафика, то обязательно отреагируют увеличением частоты рейсов и расширением маршрутной сети.
Российские туристы на границе Израиля и Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля
17 июня 2025, 08:00
 
ТуризмРоссияИзраильМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала