При атаке БПЛА на Воронеж повреждены семь многоквартирных домов
Семь многоквартирных домов, в том числе строящийся, получили повреждения при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.01.2026
воронеж
