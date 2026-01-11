Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Воронеж повреждены семь многоквартирных домов
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 11.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж повреждены семь многоквартирных домов
При атаке БПЛА на Воронеж повреждены семь многоквартирных домов
Семь многоквартирных домов, в том числе строящийся, получили повреждения при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
При атаке БПЛА на Воронеж повреждены семь многоквартирных домов

При атаке БПЛА на Воронеж повреждены фасады семи многоквартирных домов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Семь многоквартирных домов, в том числе строящийся, получили повреждения при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся)", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
