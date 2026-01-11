Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 11.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов - РИА Новости, 11.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
Шесть частных домов, объект спасательных служб, два автомобиля и одна единица специальной техники получили повреждения при атаке БПЛА на Воронеж, сообщил... РИА Новости, 11.01.2026
воронеж
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов

При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов и два автомобиля

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Шесть частных домов, объект спасательных служб, два автомобиля и одна единица специальной техники получили повреждения при атаке БПЛА на Воронеж, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее губернатор сообщал, что силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено около десяти беспилотников. При падении обломков сбитых БПЛА произошло возгорание в квартире, а также пострадали два человека. Кроме того, три многоквартирных дома и один строящийся дом также получили повреждения при падении обломков сбитых беспилотников.
"Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники", - написал Гусев в Telegram-канале.
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Специальная военная операция на Украине
 
 
