https://ria.ru/20260111/ataka-2067180451.html
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов - РИА Новости, 11.01.2026
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
Шесть частных домов, объект спасательных служб, два автомобиля и одна единица специальной техники получили повреждения при атаке БПЛА на Воронеж, сообщил... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T00:17:00+03:00
2026-01-11T00:17:00+03:00
2026-01-11T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260111/ataka-2067180131.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов
При атаке БПЛА на Воронеж пострадали шесть частных домов и два автомобиля