https://ria.ru/20260111/ataka-2067180131.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех - РИА Новости, 11.01.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов, сообщил в... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T00:11:00+03:00
2026-01-11T00:11:00+03:00
2026-01-11T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260110/voronezh-2067179625.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж увеличилось до четырех
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости.
Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов, сообщил
в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«
"По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы", — написал Гусев
.
Глава региона добавил, что повреждены семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), два из них загорелись, пожары оперативно потушили.
Вечером в субботу Гусев сообщил, что силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, ранения получили как минимум два человека.
По всей Воронежской области
объявлялся режим опасности атаки БПЛА. По данным Министерства обороны, над ее территорией вечером уничтожили 19 вражеских беспилотников. Всего за день над десятью регионами сбили 76 воздушных целей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.