Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 11.01.2026 (обновлено: 00:21 11.01.2026)
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех

Число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж увеличилось до четырех

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«
"По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы", — написал Гусев.
Глава региона добавил, что повреждены семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), два из них загорелись, пожары оперативно потушили.
Вечером в субботу Гусев сообщил, что силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, ранения получили как минимум два человека.
По всей Воронежской области объявлялся режим опасности атаки БПЛА. По данным Министерства обороны, над ее территорией вечером уничтожили 19 вражеских беспилотников. Всего за день над десятью регионами сбили 76 воздушных целей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
