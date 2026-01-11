Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех

ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов, Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек, повреждены семь многоквартирных и шесть частных домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

« "По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы", — написал Гусев

Глава региона добавил, что повреждены семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), два из них загорелись, пожары оперативно потушили.

Вечером в субботу Гусев сообщил, что силы ПВО сбили около десяти украинских дронов в небе над Воронежем, ранения получили как минимум два человека.

По всей Воронежской области объявлялся режим опасности атаки БПЛА. По данным Министерства обороны, над ее территорией вечером уничтожили 19 вражеских беспилотников. Всего за день над десятью регионами сбили 76 воздушных целей.