В Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал.
Позднее телеканал сообщил о новой серии взрывов в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Кривом Роге прогремели взрывы
Вчера, 01:01