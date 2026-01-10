https://ria.ru/20260110/vzryvy-2067064013.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2026
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T01:01:00+03:00
2026-01-10T01:01:00+03:00
2026-01-10T01:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
https://ria.ru/20260110/vzryv-2067061150.html
кривой рог
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы