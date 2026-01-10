Высота снежного покрова в Петербурге достигла 26 сантиметров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга достигла 26 сантиметров, снегопад постепенно прекращается и не будет постоянным, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"К Санкт-Петербургу снег подошел утром, быстро распространяясь на территорию всего города... Днем снег будет продолжаться... Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге на сегодняшнее утро в центре города составляет 26 сантиметров, в Лисьем Носу - 21 сантиметр, в Кронштадте - 18 сантиметров, в Ломоносове - 16 сантиметров", - написал Колесов в своем Telegram-канале

Как пояснил синоптик, неравномерность распределения снежного покрова в городе связана с восточным ветром, порывы которого ночью достигали 12 метров в секунду.

По словам Колесова, осадки будут продолжаться в субботу днем, их интенсивность постепенно снизится. Ожидается, что снег прекратится во второй половине дня в воскресенье.

"В течение всей следующей недели осадков практически нет, ветер восточного направления, но слабый. Так что зима продолжается, но уже без постоянного снега", - добавил главный синоптик Петербурга.