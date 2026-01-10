Рейтинг@Mail.ru
11:14 10.01.2026
Высота снежного покрова в Петербурге достигла 26 сантиметров
2026-01-10T11:14:00+03:00
2026-01-10T11:14:00+03:00
санкт-петербург
кронштадт
ломоносов
александр колесов
погода
санкт-петербург
санкт-петербург, кронштадт, ломоносов, александр колесов, погода
Санкт-Петербург, Кронштадт, Ломоносов, Александр Колесов, Погода
© РИА Новости / Алексей ДаничевСнегопад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга достигла 26 сантиметров, снегопад постепенно прекращается и не будет постоянным, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Санкт-Петербургу снег подошел утром, быстро распространяясь на территорию всего города... Днем снег будет продолжаться... Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге на сегодняшнее утро в центре города составляет 26 сантиметров, в Лисьем Носу - 21 сантиметр, в Кронштадте - 18 сантиметров, в Ломоносове - 16 сантиметров", - написал Колесов в своем Telegram-канале.
Как пояснил синоптик, неравномерность распределения снежного покрова в городе связана с восточным ветром, порывы которого ночью достигали 12 метров в секунду.
По словам Колесова, осадки будут продолжаться в субботу днем, их интенсивность постепенно снизится. Ожидается, что снег прекратится во второй половине дня в воскресенье.
"В течение всей следующей недели осадков практически нет, ветер восточного направления, но слабый. Так что зима продолжается, но уже без постоянного снега", - добавил главный синоптик Петербурга.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге температура составляет около минус 8,4 градуса, идет небольшой снег.
Санкт-ПетербургКронштадтЛомоносовАлександр КолесовПогода
 
 
