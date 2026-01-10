Минсельхоз США остановит федеральные выплаты Миннесоте из-за скандала

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США приостанавливает выплаты федеральной помощи Миннесоте на фоне мошеннических скандалов в штате, сообщила глава ведомства Брук Роллинз.
"Сегодня министерство сельского хозяйства США приостанавливает выплату федеральных финансовых средств Миннесоте и Миннеаполису с немедленным вступлением в силу до тех пор, пока не будут представлены достаточные доказательства того, что мошенничество прекращено", - написала Роллинз в соцсети X.
Минсельхоз США финансирует ряд адресных программ социальной помощи в штатах, главным образом в области продовольствия и питания.
Газета New York Post в декабре 2025 года написала, что комитет палаты представителей США по надзору и министерство финансов начали расследование в отношении губернатора штата Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более одного миллиарда долларов.
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов
15 октября 2025, 06:14