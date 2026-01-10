Рейтинг@Mail.ru
03:29 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/vyplaty-2067070535.html
Минсельхоз США остановит федеральные выплаты Миннесоте из-за скандала
2026-01-10T03:29:00+03:00
2026-01-10T03:29:00+03:00
сша
тим уолц
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://ria.ru/20251015/moshenniki-2048300966.html
сша
сша, тим уолц, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Минсельхоз США остановит федеральные выплаты Миннесоте из-за скандала

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США приостанавливает выплаты федеральной помощи Миннесоте на фоне мошеннических скандалов в штате, сообщила глава ведомства Брук Роллинз.
"Сегодня министерство сельского хозяйства США приостанавливает выплату федеральных финансовых средств Миннесоте и Миннеаполису с немедленным вступлением в силу до тех пор, пока не будут представлены достаточные доказательства того, что мошенничество прекращено", - написала Роллинз в соцсети X.
Минсельхоз США финансирует ряд адресных программ социальной помощи в штатах, главным образом в области продовольствия и питания.
Газета New York Post в декабре 2025 года написала, что комитет палаты представителей США по надзору и министерство финансов начали расследование в отношении губернатора штата Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более одного миллиарда долларов.
СШАТим УолцМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
